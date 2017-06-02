警趁大雨拆原民帳篷 立委批草菅人命
抗議傳統領域排除私有地，原民團體駐紮在凱道至今剛好100天，正逢暴雨襲台、災情頻傳，但中正一分局派出超過200名警力清除凱道物品，讓時代力量立委高潞以用批評中華民國政府草菅人命。
媒體報導，中正一分局在今天上午出動超過200名警力，以推土機等機具清空凱道與人行道上原民團體的帳篷、彩繪石頭等，警方還以擴音器廣播，強調因原民執意於道路放置物品，影響交通甚劇，為維護用路人安全執行拆除。
帳篷被拆除的原民團體在下午與時代力量立委高潞以用、林昶佐共同召開記者會，高潞以用表示，今天北部有非常多災情，但中正一派出那麼多人力來拆除，這是天地良心嗎？她也批評政府趁大雨拆除凱道，是在草菅人命嗎？這要原住民如何相信政府會還給原住民土地。
原民代表巴奈在記者會上表示，他們將會繼續努力，不會放棄，會繼續住在路上。馬躍．比吼也批評小英政府今天此舉就是她最謙卑的反省，今天粗暴的警察就是她最真誠的溝通，並邀集對於轉型正義有期待的朋友陪伴他們，他們不會離開。
(中時電子報)
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