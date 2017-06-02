刑事局破地下匯兌集團 2年內洗出17億元

刑事局破獲地下匯兌集團，查獲1454萬餘元。(林郁平攝)

嫁來台灣的44歲吳姓印尼籍女子，與夫家在新北市樹林區開設印尼商店，與先生及婆婆一同看顧，除正常對外販賣印尼雜貨、食品等物外，還收受印尼外勞匯款至印尼的現金，藉以賺取地下匯兌手續費用及匯差。

警方調查，吳女從2015年起更擴大規模，收集國內其他印尼商店欲從事地下匯兌的現金，再將現金分別藏在行李箱內，交由劉姓男子等旗下的「交通」，從桃園機場搭機飛往香港或印尼，從事洗錢犯行，事後向印尼商店收取0.5%的洗錢手續費。

刑事局昨日趁吳女欲飛往香港之際，將她攔截逮捕，共從2只行李箱內，查獲1454萬餘元，並兵分多路逮捕其餘7名共犯。警方初估，吳女的地下匯兌集團每周會飛往國外2次，每次夾帶約千萬元台幣，累積至今已洗錢高達176次，總額高達17億元以上。

警方呼籲，從本月28日洗錢防制法新法實施後，民眾出國攜帶超過10萬元新台幣、2萬元人民幣，外幣1萬美元及從事地下匯兌與洗錢行為，都將沒入並受罰。全案訊後，依違反洗錢防制法及銀行法移送法辦。

(中時)