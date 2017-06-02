暑期限定 高鐵「魔幻劇場親子列車」行程即日開賣

台灣高鐵今舉辦「魔幻劇場親子列車」記者會，高鐵局副局長楊正君(左起)、高鐵董事長江耀宗、立委李昆澤、交通部次長范植谷、高鐵執行長鄭光遠共同出席。（陳昱光攝）

台灣高鐵結合高鐵假期旅遊行程，推出「魔幻劇場親子列車」，邀請劇團在乘車期間配合光影、魔術等與旅客互動，將於7月暑假期間正式上路，每周六一班從南港到左營列車，開放150個親子座位，累計9個週末共1,350個名額，即日起可透過9家高鐵特約旅行社購買。

高鐵今（2）日舉辦「魔幻劇場親子列車」記者會，高鐵董事長江耀宗指出，2001年高鐵推出親子車廂服務以來就頗受好評，為滿足親子旅客長途快速的旅遊需求，今年更擴大舉辦，透過科技影音設備搭配劇團表現，打造暑期限定版的魔幻劇場親子列車，豐富乘車行程。未來，高鐵將持續開拓國內旅遊市場，秉持活絡台灣觀光產業，建立以高鐵為骨幹的觀光網絡。

立委李昆澤出席記者會時表示，今年雙鐵皆陸續推出親子車廂，並肯定高鐵結合旅遊業者，規劃親子專屬的套裝行程，並期許高鐵能再持續朝向專用親子車廂進一步發展。

交通部次長范植谷指出，交通部一直以來將鐵道觀光視為重要政策，高鐵繼之後4月與台鐵合作推出「搭雙鐵遊集集」後，再度規畫高鐵假期搭配親子旅遊，與住宿旅遊觀光密切結合，打造豐富的溫馨體驗活動，隨著團客、自由行旅客搭乘雙鐵頻率越來越高，軌道經濟效應可望持續發酵。

高鐵「魔幻劇場親子列車」將於7、8月暑假期間啟程，每週六813車次，9點從南港站發車，沿途停靠各站，第1、2車共開放150個座位，總計9個週末共1,350個名額。旅客可透過等易遊網、雄獅、燦星、康福、東南、易飛網、山富、鳳凰、飛行家9家高鐵特約旅行社購票，選擇「義大天悅．HAPE Ecoland二日遊」或「草衙道．駁二特區．高捷二日輕鬆遊」行程。

高鐵指出，高鐵假期「魔幻劇場親子列車」最特別的是去程車次均安排世界首創在高鐵上演出的魔幻劇場，以兒童劇團精彩的魔幻魔術、小丑戲劇及偶戲的互動演出，述說人們耳熟能詳的童話故事及人物，再搭配特殊的光影投影效果，將車廂化身森林、海洋、沙漠、星空，讓旅客在搭乘過程中彷彿隨著魔幻列車上山下海，聆聽一個個奇妙故事，讓旅客在乘車過程中體驗一趟不可思議的光和影之旅。

高鐵假期「魔幻劇場親子列車」套裝行程，包含高鐵來回車票，以台北出發為例，「義大天悅．HAPE Ecoland二日遊」親子同遊（1大1小）僅需8,780元，「草衙道．駁二特區．高捷二日輕鬆遊」親子同遊優惠票價6,410元。此外，每個參加行程的旅客都能獲得一份親子點心盒，車上並提供紀念相框，由列車服務人員持拍立得替旅客拍照，旅客可將拍立得相片及紙相框帶回家做為旅途留念。

高鐵指出，「高鐵假期」網站設有「親子Fun假旅遊趣」專區，規畫1日到3日適合親子出遊的行程，提供多樣化選擇。另外，高鐵每列車第5節車廂設有哺集乳室，列車上洗手間均有嬰兒尿布台，無障礙洗手間內另設有嬰兒座椅，方便親子出遊。

(工商)