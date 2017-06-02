兩岸創新投資論壇 掀經貿交流亮點

隨兩岸經濟成長面臨轉型之際，培養創新動能、發展新興產業近年來蔚為潮流，於2日舉辦的首屆「2017兩岸創新投資論壇」上，工商協進會祕書長范良棟就表示，全球正邁向第4次工業革命，隨網路、大數據和人工智慧發展，產業已從技術驅動，轉為創新驅動，新興產業正應運而生，有鑑於台灣青年富有創意、大陸青年則具創業熱情，未來海峽兩岸應藉此積極發揮，以培養兩岸未來經貿交流合作的新亮點。

該論壇由工商協進會、北京台資企業協會主辦，北京遠見育成孵化器承辦，並吸引陸方如中關村領創空間、中國光大控股、聯想集團、中關村天使百人會、亞洲開發銀行、美國中經合集團、DCM Venture等指標性企業派代表來台與會；台灣方面，也由工商協進會秘書長范良棟、首席創投集團董事長林坤銘、商業發展研究院副院長王建彬、海基會副祕書長羅懷家、光寶科技、神腦國際等重量級代表、企業參與，希望藉由兩岸產業、創投交流，共同發展和投資新興產業。

北京台資企業協會會長章啟正致詞時表示，近年在全球實體經濟下滑、金融市場紛擾的情況下，透過創新投資來帶動下一輪的成長，已經成為當務之要，而兩岸在同文同種、產業與投資都有整合優勢的情況下，如何加速凝聚整合彼此優勢，放眼全球，將是我們共同努力的目標。

美國中經合集團董事總經理彭適辰也說，美國中經合集團一直積極尋求好的投資目標，截至目前為止，已經有超過20家以上的企業在美國、大陸、台灣上市。而此次來台，也是希望能更了解台灣的前沿科技產業，包括人工智慧、大健康、物聯網、雲資料的發展趨勢與目標，做為未來投資的佈局。

亞洲開發銀行資深顧問沈一揚認為，台灣在創新農業、老人長照、環保節能、文創設計等產業有其優勢，而大陸在市場開放與資金融通等方面均非常鼓勵青年創新、創業，因此兩岸若能在產業與資本方面緊密結合，相信可以開創出嶄新的發展局面。

(旺報)