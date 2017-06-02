桃猿動紫趴 八三夭將開唱嗨翻全場

Lamigo桃猿經典主題日「動紫大盛」，確定連續兩年邀請到八三夭到場開唱。(猿隊提供)

Lamigo桃猿經典主題「動紫大盛」將6月9日至11日連續三天開趴，訴求歡樂搖滾以及賽後無極限演唱會的「動紫大盛」在今年的參戰陣容比強更強，今宣布人氣偶像樂團-八三夭將是第一波大來賓，歡迎球迷進場留下回憶。

八三夭是台灣相當具有代表性的樂團，擁有多首人氣歌曲，經典歌曲「搖勒搖勒」在2017年成為詹智堯的應猿曲，近來音樂作品豐富，在去年的動紫大盛當中，八三夭安排在周五的賽後於東區大勝舞台熱情開唱，吸引萬人進場，現場為大家留下美好的動紫回憶。

八三夭主唱阿璞說：「去年在全猿主場表演，真的被10號隊友的應猿氣勢嚇到，跳跳跳得有夠強！今年我們的10號隊友跳搖勒應猿也跳得超好，這次在最強舞台和大家見面，大家準備好了嗎？」

2017「動紫大盛」究竟還會出現那些樂團和歌手參戰？誰強誰更強？又有哪些桃猿戰士要一展歌喉呢？球迷朋友一定要親臨現場體驗動紫大盛棒球音樂祭，連續三天感受不同的動紫威力！

(中時電子報)