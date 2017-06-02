大陸工信部通報去年20家車企嚴重違規

香港信報報導，大陸工信部公布，去年共有2,577輛新出廠車輛存在違規行為，已依據規定將違規車型發布公告予以撤銷，並通報違規產品數量排名前20的車輛生產企業，公告暫停84家違規企業的130個車型產品。

上述前20的車輛生產企業包括中國第一汽車、東風汽車、北汽福田汽車、安徽江淮汽車等。工信部會將違規行為錄入車輛生產企業信用信息管理平台，並聯合公安部對20家去年嚴重違規車輛生產企業進行約談。

大陸工信部裝備工業司表示，今後將會同有關部門採取嚴厲措施，打擊車輛生產違規行為。對違規企業進行約談批評，督促企業依法守規生產經營，並在媒體上公開通報。

(工商)