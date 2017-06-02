南投民宅火警 屋損人平安
南投市今(2)日凌晨發生民宅火警，消防局接獲報案，動員5個分隊前往搶救，所幸處置得宜，在極短時間內即控制火勢，初步清點僅屋主輕微嗆傷不需就醫，估計財損約30萬元，起火原因由火災鑑定人員鑑定調查中。
南投縣消防局是在今天凌晨2點03分接獲簡姓民眾報案，指竹林路一街1幢民宅的5樓發生火警；南投消防分隊立即由分隊長謝濠光率隊員8人，出動各式消防車輛7輛前往搶救。
並呼叫義消及碧興、名間、中興、鳳鳴分隊前往支援。消防人員抵達現場後，發現濃煙由5樓中間窗戶竄出，立即佈水線實施滅火攻擊並入室搜救。火勢在2點28分控制，2點38分撲滅。
過程中發生小插曲，簡姓女房客擔心她18歲的兒子還在屋內，消防隊動用大批人力逐層搜索並未發現，所幸在天亮後，簡婦與其子取得聯繫、僅虛驚一場。這場意外造成46歲的簡姓屋主有輕微嗆傷，但未就醫，財損約30萬元，起火原因調查中。
(中時)
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