為1779萬奢侈稅 「滯欠大戶」脫產遭管收
江姓民眾在1年內，買賣價值5750萬的房子，按規定需要繳納「奢侈稅」，但江積欠1779萬的稅金竟拒絕繳納，還刻意脫產，將銀行帳戶中的2000萬轉給親人，行政執行署士林分署5月31日向法院聲請管收獲准。
士林分署表示，41歲江姓民眾，2012年4月出售位在文山區的一間房屋，同時向國稅局申報所得，卻陸續提領現金735萬、轉帳給其他親友，總計2000萬。江聲稱，當初買賣房子都是交給朋友有處理，轉帳部分，則是親友需要用錢，借錢給他人。但執行官認為：「有錢借給別人賺利息，卻沒錢繳稅，不合理。」
行政執行官認為江隱匿財產，5月31日向士林地院聲請管收獲准，隨即解送台北看守所執行，1期得監禁3月，若中間能提出合理的清償方案，有可能釋放，但若持續不還錢，可延長1期。
(中時)
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