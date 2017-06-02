「球王」強森吃癟！紀念賽首輪爆78桿

球王強森首輪踢鐵板，爆出近1年最差績78桿。(美聯社資料照)

美國重炮強森今年表現大爆發，二月先在Genesis公開賽封王後，首登世界第1，接著再連奪2兩場世界錦標賽系列賽墨西哥錦標賽與世界比洞賽冠軍，可說是美巡本季表現最嗆的好手，但他也有吃癟的時候，今(2日)在紀念賽首輪爆出近1年單輪最差成績78桿(+6)。

強森首輪從第10洞出發，前6洞雖沒有驚人之作，但仍穩穩連打6個Par，但在第7洞(球場第16洞)3桿洞擊球下水後，再推了3推，吞下3柏忌6桿，前9洞只揮出39桿(+3)。

後9洞，不僅沒有抓下任何小鳥，還在第4洞與第6洞，分別打出柏忌與雙柏忌，花掉3桿，還是打出39桿，這輪交出近1年最差成績78桿。

強森本季只在我國旅美好手潘政琮獲得並列第2的農保公開賽淘汰1場，今首輪並列第109，比晉級線多4桿，面臨本季第2場淘汰危機。

(中時電子報)