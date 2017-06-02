基隆40年來最大雨量 部分路段封路、公車停駛

基金路道路嚴重坍方，中午已進行封路。（張穎齊翻攝）

基隆今日遭遇1975年以來最大雨量，降雨量達350毫米以上，市內部分路段進行封路，部分公車也暫停行駛。

基隆市交旅處表示，台2線「北寧路海大工學院至碧沙漁港」路段及「湖海路一、二段」預定今日12時30分預警性封路，基金路段也進行封路，將視風雨狀況解除，未解除封路前，請民眾繞道通行。

公車處表示，因大雨滂沱，造成市區多處淹大水，目前301，302，303，505，402，路線暫時停駛，101，103，104路線因為祥豐街淹水，目前皆改走中正路。

(中時)