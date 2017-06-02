廣州未成年閱讀居陸首位　年平均15.3冊

「行萬里路,讀萬卷書」，最近廣州少年兒童圖書館發布《2017年廣州市未成年人閱讀報告》(下稱《報告》)。《報告》指出，廣州市未成年人閱讀率達97.5%，處於全國領先水平；廣州未成年人去年人均圖書閱讀量為15.3冊，遠遠高於全國的8.34冊。

儘管近年來數字閱讀日漸流行，但調查顯示超過六成的未成年人仍然喜好紙質閱讀，僅12.6%傾向於數字閱讀；習慣同時閱讀兩種載體的人群佔20.9%。而閱讀支出，過半數廣州家庭為未成年人購書的支出集中在51～500元（人民幣，下同），占51.1%，花費20元以下的僅佔6.6%。

未成年人閱讀的主要場所依次為家、圖書館和學校,家是未成年人最重要的閱讀場所。在學齡前兒童中,學校是僅次於家庭的閱讀空間;而隨著年齡的成長,在中小學生中，圖書館也取代學校的地位。

《報告》更指出，廣州市未成年人讀物的最主要獲取渠道是家長購買，圖書館借閱則其次；隨著年齡增長，從圖書館借閱比也跟著上升；而到中學生的年齡層，最主要的獲取途徑則是自己購買。

(旺報)