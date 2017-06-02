赴韓國教育旅行 台南家齊舞蹈班讚嘆不已
家齊高中舞蹈班於5月前往韓國進行為期6天5夜的首爾教育之旅，活動充實豐富，深入體驗韓國在地傳統文化。
本次赴韓安排高中參訪學校為國立傳統藝術高校，參訪過程中強烈感受他們對自身傳統文化的熱愛，該校傳統樂器與舞蹈演出令人讚嘆不已，而本校舞蹈班學生創意生動的演出也獲得該校師生熱烈迴響。
而後為期3天首爾中央大學的見學之旅則是安排大學教授們來指導本校舞蹈班同學，同學們除體驗了芭蕾課程外，也首度嘗試韓國的傳統舞蹈，學習過程中教授們鉅細靡遺講解動作細節，到位的身體示範讓同學們大開眼界，一睹韓國傳統舞蹈的內斂優雅風采，也激發她們強烈學習欲望，即使身體再怎麼疲累，仍然樂此不疲隨著教授們舞動肢體。
這趟旅行最特別之處是，在韓國不同的劇院觀賞藝術演出，一是韓國極具專業水準又貼近生活的「亂打秀」演出，將另類打擊樂、戲劇巧妙融合韓國在地與外來文化，是場絕無冷場又充滿效（笑）果的表演；二則是觀賞首爾中央大學舞蹈系系展，此觀摩看見獨特、細膩的韓國傳統舞蹈舞台表達，以及當地舞蹈藝術的風格走向，也讓我們的學子們去思考未來如何讓自身舞蹈藝術發揮更淋漓盡致。
(中時)
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