故宮大雨石階如瀑布 公告：今日參觀免費!

故宮貼出今日參觀免費。(國立故宮博物院臉書)

北台灣今日暴雨侵襲，多處災情慘重。國立故宮博物院在臉書粉絲頁貼出故宮台階如瀑布的畫面，並貼出公告「今日參觀免費」。網友看到圖片大驚「這樣不是鼓勵大家冒生命危險嗎?」也有人留言「史上可以穿拖鞋進故宮日」。

國立故宮博物院在臉書粉絲頁貼出故宮台階如瀑布的畫面，並貼出公告「今日參觀免費」。半小時內迅速被轉發60餘次，許多網友大樂「遇水則發大放送」、「也是蠻好笑」、「故宮水上樂園～」、「這個幽默！」、「故宮小編www論「自然災害」與「自然散播率」。」、「不是颱風吧?!（請大家注意安全，記得改造雨傘跟唐朝仕女紗帽一樣比較防雨）」也有人大驚「這樣是鼓勵大家冒生命危險嗎..」。

(中時電子報)