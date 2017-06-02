響應「解放乳頭運動」 波神上空露半球

香港新一代「波神」歐陽巧瑩，擁有34C好身材。(圖／翻攝自歐陽巧瑩IG)

歐陽巧瑩響應「解放乳頭運動」上空。(圖／翻攝自歐陽巧瑩IG)

香港新一代「波神」歐陽巧瑩，擁有34C好身材，今(2日)她為響應「解放乳頭運動」，在IG曬出上空照，火辣指數破表，讓一票男粉絲都快流鼻血。

歐陽巧瑩在美國大峽谷打卡，穿著牛仔吊帶褲的她上空，衣服雖有遮住兩點，不過露出半球，火辣指數破表，而她也打上hashtag「freethenipple」，意思是「解放乳頭運動」，原來她是為了響應這追求性別平等的活動。網友見到她性感火辣照片都快流鼻血，不過也有不少人提醒她小心走光。

(中時電子報)