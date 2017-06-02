暴雨襲不怕淹水 警報器報你知

緊急應變商品 淹水警報器。(圖／蝦皮拍賣提供)

今日西南氣流與滯留鋒面發威，全台多處遭到暴雨襲擊，瞬間雨量與累積雨量屢創記錄。過往許多未曾體驗過淹水之苦的地區，也都在今日體驗了彷彿災民的感受。如果你的家住在比較低漥，或者因為排水系統不良時常遭遇淹水之苦，或者你從未體驗過水淹腳目的感受，也不想體驗的話。趁著這一回，好好替家人與自己採購齊全的「抵抗暴雨」裝備吧！

緊急應變商品 輕便防淹水必備科技沙包。(圖／蝦皮拍賣提供)

免插電的濾水器還有大容量的罐裝水，將是暴雨過後，為防止水質混濁而停水使用的利器。(圖／蝦皮拍賣提供)

面對豪雨侵襲，保護家裡或者公司的財物，可說是第一要務。為了避免豪雨造成二度傷害，能在第一時間提醒淹水的「淹水警報器」，以及如可重複使用、輕便收納的「科技沙包」，都是相當實用的配備。

而如果家裡或者公司內，已經不幸遭到大水入侵的話，可以有效協助民眾清理家園的「高吸水強力去污手壓式拖把」，或者是可抵抗暴雨後水質過度混濁或停水狀況的大罐裝礦泉水，還有免插電濾水器、乾洗手，也都是大雨過後很適合的商品。

(中時電子報)