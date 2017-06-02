豪雨釀溪水暴漲　金山磺溪橋斷兩截

新北金山磺溪橋今（2)日不堪洪水衝擊斷成兩截。（李其樺翻攝）

新北金山磺溪橋斷裂，居民只能繞遠路通往市區。（李其樺翻攝）

西南氣流2日帶來豪大雨，使得磺溪溪水暴漲，今天下午1時許新北金山磺溪橋不堪滾滾洪水連續衝擊，橋樑硬生生斷成兩截，幸好當時沒有人車經過造成傷亡。

警方獲報後第一時間趕至現場拉起封鎖線，不讓民眾進出，居民表示，磺溪橋為三界壇居民來往金山老街要道，才拓寬沒有幾年就被洪水沖斷。

(中時)