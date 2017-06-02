越女被無良仲介誆6000美金 來台掏金夢碎

越南女子被無良仲介誆6000美金來台掏金夢碎，1日主動向海巡彰化機動查緝隊投案。（吳敏菁攝）

越南籍黃姓女子受當地仲介矇騙，以為台灣錢淹腳目，以旅遊名義就可來打工掏金，去年1月向越南當地銀行貸款6000美金交付仲介當旅費，仲介卻安排從大陸搭舊漁船偷渡進入台灣。黃女來台後，尋找同鄉安排工作，處處碰壁，撐了1年半，夢醒心碎，1日主動向海巡署彰化機動查緝隊投案。

海巡署彰化機動查緝隊表示，偷渡犯遭越南當地仲介矇騙，天花亂墜，說服以旅遊名義來台旅遊，到台灣後，就可脫隊在台灣工作賺錢，並謊稱萬一被抓到，繳了罰款就可馬上回國。

黃女懷闖闖看得異國夢，2016年1月中旬到越南河場搭乘飛機抵達中國大陸福州，再經仲介引導搭乘船筏來台。黃女說，原本仲介說搭郵輪來臺，沒想到是艘破舊漁船，但6000美金都給仲介了，不來台灣工作，貸款也還不了，已經血本無歸，就搭上漁。

來台後，黃女尋找同鄉協助安排工作，身上僅1本護照、語言不通，四處碰壁，在越南父母親情喊話下，透過同鄉友人自首投案，全案經偵訊後依入出國移民法移送臺灣彰化地方法院檢察署偵辦中。

(中時)