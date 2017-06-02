中國中車發布全球首列虛擬軌道電車

澎湃新聞報導，由中國中車旗下的中車株洲電力機車研究所研製的「智能軌道快運系統」在湖南株洲首次亮相；相較於傳統的有軌電車，智軌為沒有軌道的電車。

中車株洲的工程師表示，智軌在吸收其他行業包括汽車等領域先進技術後更智能化，比如通過圖像識別、圖像動態拼接和傳感器融合等技術保障車輛安全，智軌最後階段是實現無人駕駛。

成本低為智軌優勢之一，數據顯示，整體線路的投資約為現代有軌電車的五分一，建設一條10公里的線路，智軌至少能節省10億元人民幣(約45億新台幣)以上。

中車株洲在首發中展示的智能軌道快運列車為三節編組，長31.64公尺、寬2.65公尺、高3.4公尺。列車可以雙向行駛，最大載客人數307人，最高運行速度為每小時70公里。

(工商)