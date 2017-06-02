世銀：中國需妥善處理債務問題

香港信報報導，世界銀行表示，美國經濟回穩向上，但中國需處理好債務問題。

世銀指出，全球經濟正受信心危機衝擊，但引發危機的主要因素，已在過去十年浮現，又指現時美國經濟相當好，但部分政策仍需微調。

至於中國雖然承諾推行改革，但亦要審慎管理債務增加的問題，以消除風險。

世銀表示，石油出口國組織延長減產，短期有正面作用，但認為影響不會長期持續。

(工商)