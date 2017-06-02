仲間由紀惠尪驚爆偷吃 小三照片起底網傻眼

仲間由紀惠老公驚爆出軌，小三遭起底。（圖／翻攝日網）

37歲日本女星仲間由紀惠堪稱是日劇一姊，不過日前她被嫌棄身形有點發福、臉也變圓，沒想到現在更爆出老公田中哲司偷吃，鬼祟被拍到到小三家私會，如今小三更被起底，據悉是明星愛用髮型設計師，但照片曝光後，跌破不少網友眼鏡，全因小三外型並非艷麗款。

仲間由紀惠老公田中哲司今（2日）被踢爆趁著老婆出國時，全身包緊緊鬼祟外出，直奔髮型設計師田所幸子的住處，直到深夜12點才離開。偷吃傳聞曝光後，不少粉絲心疼仲間由紀惠，而田所幸子被起底後，也讓不少網友大為吃驚，全因她並不是許多人印象中的「小三款」，而是樸實的40幾歲熟女，無論外型與年紀都略遜仲間由紀惠，甚至有知情人士爆料，指田中哲司早在多年前就搭上田所幸子。

(中時電子報)