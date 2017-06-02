仲間由紀惠尪驚爆偷吃 小三照片起底網傻眼
37歲日本女星仲間由紀惠堪稱是日劇一姊，不過日前她被嫌棄身形有點發福、臉也變圓，沒想到現在更爆出老公田中哲司偷吃，鬼祟被拍到到小三家私會，如今小三更被起底，據悉是明星愛用髮型設計師，但照片曝光後，跌破不少網友眼鏡，全因小三外型並非艷麗款。
仲間由紀惠老公田中哲司今（2日）被踢爆趁著老婆出國時，全身包緊緊鬼祟外出，直奔髮型設計師田所幸子的住處，直到深夜12點才離開。偷吃傳聞曝光後，不少粉絲心疼仲間由紀惠，而田所幸子被起底後，也讓不少網友大為吃驚，全因她並不是許多人印象中的「小三款」，而是樸實的40幾歲熟女，無論外型與年紀都略遜仲間由紀惠，甚至有知情人士爆料，指田中哲司早在多年前就搭上田所幸子。
(中時電子報)
關鍵字：仲間由紀惠
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。