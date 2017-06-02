陸加強監管網路節目 未過審查不許播

香港信報報導，大陸國家新聞出版廣電總局公布「關於進一步加強網絡視聽節目創作播出管理的通知」，對網路視聽節目的創作播出提出進一步要求。

「通知」要求，各類網路視聽節目的創作和生產都要緊緊圍繞培育和弘揚社會主義核心價值觀，唱響主旋律、傳播正能量。必須堅守文明健康的審美底線，要堅持以人民為中心的創作導向，要自覺遠離低級趣味，堅決摒棄廉價的笑聲、無底線的娛樂和無節操的垃圾，自覺抵制過度商業化、過度娛樂化和低俗傾向，絕不能成為市場的奴隸。

「通知」強調，網路視聽節目要堅持與廣播電視節目同一標準、同一尺度，把好政治關、價值關、審美關，實行統籌管理。未通過審查的電視劇、電影，不得作為網路劇、網路電影上網播出。導向不正確的電視綜藝節目，也不得以網路綜藝節目的名義在互聯網、IPTV、互聯網電視上播出。

不允許在廣播電視播出的節目，同樣不允許在網路（包含行動網路）上播出。禁止在網路上傳播的節目，也不得在廣播電視上播出。不得在網路、廣播電視等任何平台上以任何形式傳播所謂「完整版」、「未刪減版」、「未刪節版」及「被刪片斷」等節目（含鏡頭片段）。

(工商)