台南佳里游泳池斥資上億 竟無法使用挨轟

耗費1億多元興建的台南市佳里游泳池，因設計不當被行政院列管，公所有意改為健身休閒中心，市議員蔡秋蘭今天質詢認為，當地6區缺乏一處公立游泳池，應恢復泳池功能。市長賴清德答詢說，該設施花那麼多錢卻無法正常使用讓他很痛心，對於議員的提議市府將再研議。

蔡秋蘭表示，佳里游泳池是由教育部補助1億多元所興建，當初規畫標準水道，也是大北門區唯一一座公立游泳池，卻因設計不當，招標多次一再流標，導致該區學子及居民迄今仍無法使用，只能到鄰近的私人泳池消費，卻因費用不低負擔頗大，希望市府能向教育部反映，讓該泳池恢復原有的功能。

蔡秋蘭還指出，公所經過多次探勘後，逕行決定改為健身設施的休閒中心；但離譜的是，不僅改善經費1800萬元至今仍無著落，連健身器材也直接放在水道上任其荒廢。

教育局長陳修平強調，佳里游泳池從2007年迄今經過多次整理卻仍無法開放使用，如果再整修還需花800萬元，因此2015年公所才建議改為休閒中心，目前已編列960萬元做為休閒中心改建費用。

蔡秋蘭認為，休閒中心也可納入泳池設施，嘉惠地方。賴清德答詢說，他看到該泳池的簡報非常心痛，因為花費大筆經費興建卻無法正常使用，無形中也被綁住，當初承辦人員更已退休無法追究；為了不讓該泳池荒廢，市府會再研究該怎麼使用。

(中時)