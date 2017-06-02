豪雨持續 北部近200處淹水 已有民眾罹難
持續豪雨今（2）日造成北部地區多起災害，集中於雙北、基隆地區，據統計，共有198處曾發生積淹水，尚有151處未退水，正由地方政府持續處置中。到目前為止，豪雨也已造成1人身亡、3人受傷以及2失蹤。
不過受益於此波鋒面帶來充沛降雨，水利署也宣布即日起，解除嘉義、臺南及高雄地區第1階段限水，水情燈號部分，除臺南地區為水情稍緊綠燈外，各地區均為水情正常藍燈。
此波鋒面將持續到下週一（5日），降雨量也超乎預期，經濟部水利署原於上午成立中央水災3級災害緊急應變中心，下午升級為中央水災1級災害緊急應變中心，由經濟部長李世光坐鎮指揮。
水利署副署長王藝峰表示，因鋒面滯留北海岸6小時，截至昨日下午石門、三芝降雨量超過600毫米，金山超過350毫米，瞬間降雨造成金山、萬里、石門、三芝、淡水及基隆仁愛區等地多處鐵路、道路淹水，交通因此中斷。
李世光指示，會盡力支援雙北、基隆救災所需。水利署也呼籲民眾注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區則要慎防淹水。
(工商)
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