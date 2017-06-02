美制裁支援北韓武器組織 兩俄企列黑名單

香港信報報導，美國將9家企業和政府機構以及3名個人列入黑名單，基於他們支持北韓的武器項目。名單中包括兩家俄羅斯企業。

俄羅斯國際文傳電訊社引述俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）稱，對於美國就所謂與北韓的關係制裁一名俄羅斯公民及企業，俄羅斯當局表示不解和震驚。

據俄羅斯通訊社報導，里亞布科夫表示，俄羅斯正在準備報復措施，這樣的制裁不利於恢復美俄關係的努力。

(工商)