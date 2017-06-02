雨災首位罹難者 女騎士遭沖入水溝送醫不治

警消於落水處附近排水溝內尋獲婦人，將其救起送醫。（譚宇哲翻攝）

婦人在大雨中騎車不慎掉落排水溝遭沖走。（譚宇哲翻攝）

暴雨襲捲北台灣，各地陸續傳出災情，新北市八里區中華路二段266號今天上午11時許傳出機車騎士遭大雨沖入排水溝，警消獲報到場搜救，於約下午3時尋獲該名婦人，身體遭電線纏住、失去呼吸心跳，經緊急送往淡水馬偕醫院後仍宣告不治，成為雨災中的首位罹難者。

(中時)