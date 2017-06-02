MLB》藍鳥投手兩度變速對決 洋基怪力捕手轟雙響

桑契斯2日對戰藍鳥，本季首度扛出雙響炮。(美聯社)

洋基怪力捕手G.桑契斯(Gary Sanchez)去年球季中升上大聯盟，先以23場11轟，破洋基隊史紀錄，接著又締大聯盟史上最快19轟紀錄，但到今年他火力稍有熄火，截至今2日對藍鳥賽前僅4轟，不過他此役本季首度轟雙響，兩度打出超過430英呎的全壘打，再度讓所有人見識到他的長打威力。

桑契斯今年打得跌撞，4月8日揮棒拉傷右側二頭肌前，20打數3安打，打擊率是低迷的1成50，不過5月5日傷癒歸隊後，他打擊逐漸加溫，此役賽前打擊率2成63，上壘率3成58和長打率4成11也夠水準，另有4轟。此役他2上首打席，就從艾斯卓達(Marco Estrada)手中轟440英呎陽春炮，4上第二打席一壘有人時，再敲434英呎第2轟。

「每天都在想著怎麼進步！」桑契斯雖本季首度敲雙響炮，他表示，自己不斷和打擊教練請益，坦言其實還在找尋擊球感覺，「現在每天感覺一天比一天好，我仍堅信能改善我的揮棒時機。」此役桑契斯5打數敲2安，貢獻3打點，並加入馬林魚史坦頓(Giancarlo Stanton)行列，是本季唯二單場轟出兩發速度超過110英里、距離超過430英呎的球員。

桑契斯能開轟，一部份也得多虧艾斯卓達的不信邪，他2上變速球已經被敲全壘打，沒想到4上兩人再碰頭，艾斯卓達又用變速球對決，最後第二度被扛過牆。艾斯卓達說，面對桑契斯得避免變速球失投，因為會被逮中，「顯然當球路偏低時，我能讓造成揮空，但當球高起來，就會被打得老遠。」

儘管桑契斯狀況不算好，總教練吉拉迪(Joe Giradi)賽前受訪時，仍堅信他能爆發，直言儘管他還沒找回火力，他們相信他能變得更好，而桑契斯真的做到了。吉總說，那兩發全壘打相當重要，是給反撲藍鳥的重擊，他除對桑契斯看起來沒想揮大棒，還能開轟感到驚訝，同時也讚賞他對變速球的應變能力。

(中時電子報)