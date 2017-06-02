和旺掏空案外案 男子詐銀行五千萬

和旺聯合實業前董事長劉永祥被控掏空公司50億，二審日前判劉10年6月徒刑，並宣告沒收1億元不法所得；但檢調獲報，劉永祥當初曾開互助會籌資炒股，事後林姓會員因擔心會款支票跳票，竟誆稱支票遺失，申請40多張支票掛失止付，再向法院聲請除權判決，陸續向銀行領回5000多萬，涉嫌詐欺、偽造文書、誣告，今天兵分5路搜索及約談林男等4人到案。

劉永祥因在澳門欠下賭債，竟掏空公款5億元、盜開和旺支票7億6000多萬元作為私人債務擔保，且僅收5億多元訂金，就將市價30億元土地轉手給金主陳聰明等人，造成和旺損失近50億元，最終跳票下櫃。

另劉永祥當時也與美商Cordish合作渡假村事業，擴張事業版圖，使股價原本每股18元多飆漲至歷史新高74元，卻又宣告未與Cordish合作，使股價暴跌，不但出現違約交割情況，甚至跳票1億4000多萬元，害許多散戶遭坑殺面臨破產。劉永祥前年5月遭法官收押，二審日前判劉10年6月徒刑，並宣告沒收1億元不法所得。

檢調獲報，劉永祥當時為了炒股，曾廣開互助會籌資，但林姓會員在和旺案發後，擔心2015年6月至9月間，林姓會腳在和旺案發後，因擔心會款支票跳票，一毛錢都拿不到，遂以支票遺失為由，向銀行申請掛失止付，之後再向法院聲請除權判決獲准，直至今年5月底陸續向銀行領回5000多萬元。

(中時)