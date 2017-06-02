心臟病休戰10年復出 曾文池次巡首捧冠軍盃
台灣長春職業協會（TSPGA）今年的第2場次巡迴賽，今天在台南的南寶球場舉行1回合18洞競技，第2年長春職業生涯的曾文池揮出平標準桿的72桿，奪得職業生涯首冠。葉有財、賴柏瑋、林立鴻同以高於標準桿75桿並居亞軍。
曾文池今天獵1鷹2鳥4柏忌，前9洞38桿，後9洞34桿，他在第16洞5桿長洞第2桿以3木打上果嶺，接著20呎1推進洞獵下老鷹。
另在第10洞5桿長洞的1切1推抓鳥，第18洞4桿洞1記4呎1推進洞，也射下小鳥；另有4個柏忌，都是推桿失誤，尤其是前9洞的第2與第5洞都是3推。
今年51歲的曾文池今天是第1次捧職業賽的冠軍獎杯，他十分開心，已轉入職業許多年的他，年輕時在台巡賽(TPGA)未贏過比賽，曾經營球具店多年，不過因為心臟病，已休息了10年；如今進入長春職業生涯第2年，去年只參加2場比賽，今年再度開始勤練球，第1次打次巡賽就贏了冠軍，他說今年會多打幾場比賽，爭取排名積分。
同以75桿並列亞軍的3位球員，其中葉有財抓2鳥3柏忌及1個「雙柏忌」，他表示，2隻小鳥都是在長洞1切1推賺到的，3個柏忌則是在鐵桿與風向判斷上各有失誤；並在第4洞開球出界，吞下雙柏忌。
這場比賽有75位選手參賽，於A與B區進行，同時自第1洞與第10洞出發，今天台南南寶球場因昨晚大雨，球道溼軟，大會採用「較佳球位」規則，不過今天雖也曾有一陣雨勢較大，但大多時間都是陰時多雲的天氣，比起北台灣的暴雨成災，算是幸運的。
TSPGA次巡賽是TSPGA提供給長春職業協會年度排名60名以後的會員的另1個比賽平台，全年辦4場比賽，每場獲前3名選手，自動取得下1場協會舉辦的比賽參賽權（富邦長春公開賽與公雞帶小雞邀請賽除外）。
(中時電子報)
關鍵字：比賽
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