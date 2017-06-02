暴雨襲台還是得出門 網購防雨利器吧

由左至右為C型反向傘、雨衣以及防水噴霧。(圖／網購業者提供)

今日一場突如其來的豪雨，彷彿女媧忘記補天那般，像是「從天上用倒的」，下得全台灣的人們措手不及。西南氣流與滯留鋒面發威，不僅在今天打亂了不少上班族的行程，很可能連帶也將造訪明天的補班日。如果市長們沒有心軟，給出「豪雨假」的話，苦情的上班族們還是提早為自己與家人們，採購雨天上班的防水配備吧！

針對豪雨襲台，造成多處淹水的情況，讓不少電商網站都主動推薦防水相關產品。針對風雨無阻，不管怎樣都需要外出上班的朋友，抗風雨傘、C型反向傘，或者超防潑水特大摺疊傘，還有包覆力超高的雨衣，在雨季的關注度都相當高。此外，外出時特別好用，豪雨時讓你走起來最安心的長筒靴型款雨鞋，或者防滑防水高筒鞋套，也都可以參考。另外，防水噴霧、或者具有奈米防水科技的產品，也都是不少「防水達人」們特愛選購的商品。

由左至右為攜帶式烘衣機、迷你除溼器與烘鞋機。(圖／網購業者提供)

此外，雨季如何保持室內的乾爽，也頗為重要。可以拆卸攜帶的攜帶式烘衣機、可同時烘乾多件衣物的等離子烘衣架，還有可放置在衣櫥及鞋櫃內的迷你除溼器，或者外型時分療癒的烘鞋機，也都是不可或缺的好工具！

(中時電子報)