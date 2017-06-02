高屏堰原水濁度破12000 調度南化水庫供應

高屏堰。(郭韋綺翻攝)

梅雨鋒面降下豪大雨，雨水夾帶大量泥沙攪混高屏溪，高屏堰的水濁度飆升到12000NTU，自來水公司七區管理處減量抽水外，也調度南化水庫及伏流水供應，目前供水正常，由於鋒面南移可能帶來更大雨勢，將持續密切監測水情。

(中時)