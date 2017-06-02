萬心揚愛慈善音樂會 14日員林演藝廳登場

員林國小音樂班弦樂團也應邀參加這次公益慈善音樂會演出（謝瓊雲攝）

員林國小音樂班弦樂團日前在全國學生音樂比賽中勇奪國小組弦樂合奏A組冠軍，締造連續13年中區第1名的傳奇，這次慈善音樂會中將演出五首經典曲目，精彩可期。（謝瓊雲攝）

萬心揚愛、溫暖彰化慈善音樂會將於6／14晚間7點在員林演藝廳登場，採免費自由入場，需臨櫃取票、接受現場自由捐款。（謝瓊雲攝）

工商建研會中區聯誼會結合員林國際青商會與中州科技大學，邀請員林地區學子進行慈善音樂會，6月14日將在員林演藝廳演出，募款所得將全數捐助社福團體、或做教育單位基金。

以音樂揚愛做公益！大同國中管樂團、員林國小弦樂班、靜修國小國樂團和員東國小太鼓隊，將輪番上陣演出，帶來中西經典曲目表演，演出採免費入場，現場臨櫃取票、並開放自由捐款。

工商建研會中區會長魏平儀表示，社會上許多弱勢角落的孩子，教育資源不足，若能有多些關懷與善意挹注，一點一滴，都會成為引導他們未來人生潮正向發展的能量。

魏平儀說，透過公益活動提供校園師生展演的平台，讓孩子了解為善並非富人專利，學音樂也有能力幫助他人，藉此匯聚各界的愛心，一同將愛與溫暖，傳遞到需要幫助的小朋友們身上。

員林青商會長黃豐盛說，透過員林市公所居中引薦，這次慈善音樂會的募捐所得，將全數捐贈給「員林國小教育儲蓄戶」、「基督教瑪喜樂社會福利基金會」、「南投縣明善關懷協會」、「中華壹博士教育關懷協會」等四個單位。

(中時)