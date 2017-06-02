萬心揚愛慈善音樂會 14日員林演藝廳登場
工商建研會中區聯誼會結合員林國際青商會與中州科技大學，邀請員林地區學子進行慈善音樂會，6月14日將在員林演藝廳演出，募款所得將全數捐助社福團體、或做教育單位基金。
以音樂揚愛做公益！大同國中管樂團、員林國小弦樂班、靜修國小國樂團和員東國小太鼓隊，將輪番上陣演出，帶來中西經典曲目表演，演出採免費入場，現場臨櫃取票、並開放自由捐款。
工商建研會中區會長魏平儀表示，社會上許多弱勢角落的孩子，教育資源不足，若能有多些關懷與善意挹注，一點一滴，都會成為引導他們未來人生潮正向發展的能量。
魏平儀說，透過公益活動提供校園師生展演的平台，讓孩子了解為善並非富人專利，學音樂也有能力幫助他人，藉此匯聚各界的愛心，一同將愛與溫暖，傳遞到需要幫助的小朋友們身上。
員林青商會長黃豐盛說，透過員林市公所居中引薦，這次慈善音樂會的募捐所得，將全數捐贈給「員林國小教育儲蓄戶」、「基督教瑪喜樂社會福利基金會」、「南投縣明善關懷協會」、「中華壹博士教育關懷協會」等四個單位。
(中時)
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