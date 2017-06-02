南市利南街箱涵破舊路面恐塌陷 議員促搶修
台南市南區利南街因部分箱涵老舊、鋼筋裸露，市議員蔡淑惠擔心造成道路塌陷，今天質詢要求市府應立即搶修，以免發生意外。市長賴清德答詢承諾，重建、整修的經費沒有問題，但為免發生意外，還應管制大型車輛的進出。
蔡淑惠表示，利南街底下是一條排水道，約於3、40年前覆蓋，但因年久失修，位於日新國小後方的路段，鋼筋已嚴重裸露。鑑於附近有黃昏市場，基於安全考量，水利局不應苦等爭取中央經費再來處理，應立即搶修，否則一旦發生意外，後果不堪設想。
蔡淑惠進一步指出，根據水利局的調查，利南街底下的箱涵，雖然可滿足排水的需求，但部分路段箱涵已嚴重損壞；由於當地交通流量大，為免崩塌造成意外，約有500多米的箱涵應打掉重新施作；至於上游段的箱涵，因目前狀況尚可，採局部補強即可。
蔡淑惠還認為，鑑於重建、整修工程茲事體大，建議市府應主動邀集周遭各里的里長及地方人士、攤商說明，取得地方的支持，以利工程進行。
水利局長彭紹博答詢說，由於當地交通流量頗大，屆時施工一定會有陣痛期，該局初步已向當地里長說明，待完成細部設計後，還會再擴大進行說明。至於所需預算約3000多萬元，正向中央爭取中。
賴清德也補充說，整建經費沒問題，不管是動用第二預備金支應，或市府自編預算，都可以做。目前最重要的是，應先進行大型車輛進出管制，他將請副市長吳宗榮負責溝通協調。
(中時)
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