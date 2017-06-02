台中山區大雨持續 松茂、佳陽部落預防性撤離

暴雨帶往南移，台中市和平山區持續有間歇性大雨，和平區公所於下午4點啟動預防性撤離，已由社區理事長、里幹事、員警分頭勸說松茂、佳陽部落等42戶居民，疏散至安全處所。

和平區公所表示，松茂、佳陽部落位於地層滑動潛勢區，分別有37戶95人及5戶16人居住，考量豪雨有安全疑慮，已請相關人員逐戶勸說，將安置到梨山的梨都與燕華樓大旅社，共可暫時收容150人。

(中時)