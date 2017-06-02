應對極端氣候 屏東推農漁業客製化保單

屏東縣政府與瑞士再保公司簽訂農漁畜保險合作備忘錄，將為縣內農漁牧業推出客製化保單。（林和生攝）

屏東縣長潘孟安（左）向民間保險業者推薦屏東優質農產。（林和生攝）

面對極端氣候，屏東縣政府日前推出全國首張以降雨量參數為依據的養殖水產保單，為保障更多農業生產戶，今(2日)再與瑞士再保公司簽訂農漁畜保險合作備忘錄，透過在地農民量身訂做，規畫低費率且高理賠的保單，盼在天然災害發生時，能獲得更多保障。

農委會104年推動農業保險，但因保險農作物只限於芒果、釋迦、梨及水稻，且未針對不同區域特性，造成保費過高、農民投保意願低；且民間保險公司因農產保單缺乏理賠依據及經驗，讓業者始終興致缺缺。

歷經近一年時間，涵蓋各類的農漁畜保單終於看到曙光，昨日由屏東縣長潘孟安與瑞士再保險公司亞洲區董事總經理Vincent Eck共同簽訂推動農漁畜保險合作備忘錄，不僅將保險項目擴及農畜產業，也開啟全國農漁畜保險先例。

今年首波梅雨季就遇到嚴峻考驗，潘孟安強調，屏東是全國農業生產重鎮，但因天災發生強度及頻率不斷增加，影響農民生計財產甚鉅，且請領災害救助金曠日廢時，延遲復耕及復養，因此期望透過買一份保險，讓農民多一份安心。

屏縣府農業處副處長鄭永裕指出，農委會截至104年救助金額已超過420億元，但依賴政府編列預算支應的天然災害救助，不足以保障農民收益及財產安全，為安定農友收入及提高農業經營風險管理，未來將針對各項農業、家畜及漁業保險，推動更適合農漁畜業者的保單。

(中時)