發現台灣驚嘆號》泡菜創業夢 失業谷底再創新機

失去前一份工作，卻意外獲得泡菜配方，蔡承宏開啟人生創業夢。(中視新聞提供)

半路出家的泡菜達人蔡承宏，儘管在人生的道路上，面臨到許多高低起伏，不過他面對危機考驗的態度，也決定了他後來成就的高度。五年前，蔡承宏原本是飯店的業務，待遇還不錯；但一場危機，讓他的夢想有了出發點。「因為飯店突然說要收了，我就想說去做房仲好了，但我最喜歡的，還是吃這個東西，飯店老師傅父看我老實，就給了我泡菜的配方，我就想說，不然給我自己一個機會，試試看！」

林郁婷用雙拳保護媽媽，也將目標鎖定2020東京奧運會。(中視新聞提供)

中視《發現台灣驚嘆號》帶您看見年輕人堅持理想、不負青春的故事。那時候，師傅雖然給了蔡承宏泡菜配方，卻沒有教他怎麼做；各種食材的比例難以拿捏，剛開始做出的泡菜，他自己都覺得難以下嚥。「有時候醬料的味道剛剛好，可是沒有掌控到白菜本身鹽巴的程度，或者是酸度，有時太酸，有時太辣，還有的太鹹，一吃以後就是餿掉了…」32歲的蔡承宏發揮過去當業務的本性，他覺得不怕走不通，只怕想不通。他一試再試，四處求師，經過上百次的失敗，終於讓紙上秘方，化為餐桌上的美食！

用雙拳保護媽媽 揮汗鎖定2020奧運

中視《發現台灣驚嘆號》還要介紹這位努力逐夢的女孩林郁婷，她曾是2013年世青賽女子拳擊51公斤級的冠軍，打起拳來動作到位，求勝意志強烈；她要求自己，練習時一定要扛上20公斤的槓鈴，來加快出拳的速度；其實，背負在林郁婷肩上的，不只是沈重的槓鈴，生命中不能承受之重，還有對保護媽媽的責任！

小時候爸爸家暴的陰影，讓出身單親家庭的林郁婷，想要用自己的力量保護媽媽，因此她加入學校的拳擊隊。「小時候有印象，一天回到家，突然發現客廳所有的擺設，倒的倒，碎的碎，然後家就不像個家…」拳擊可以防身，也可以保護家人，但媽媽免不了心疼，總不希望她在場上賣命搏鬥。孝順的郁婷，不讓媽媽看到打拳留下的瘀青，還有大大小小的傷口。回到家，她都躲進房間，自己貼藥布，穿上長褲蓋住受傷部位，就是不想讓媽媽操心。前一次的奧運資格賽，林郁婷沒能勝出，不過也給了她成長的機會。「當你失意的時候，記得把頭抬起來」，林郁婷擦乾眼淚，再次出發，她鎖定2020年東京奧運會，立志在選手的生涯裡，留下最佳戰績！

(中時電子報)