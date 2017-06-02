計程車運將判刑須吊照 大法官：違憲

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道路交通管理條例第37條第3項規定，計程車司機犯竊盜、詐欺、贓物及妨害自由等罪，經一審判決有罪吊銷執照，大法官會議今日作成749號解釋，吊銷駕駛部分違憲、即日失效，吊扣執業登記及廢止執業登記部分，2年內修法，逾期失效。

(中時)