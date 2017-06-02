則本昂大三振創紀錄 速球迴轉數媲美達比修

則本昂大昨創下日職連續場次三振雙位數的新紀錄。(美聯社資料照)

日職樂天金鷲王牌投手則本昂大，昨日面對巨人，主投8局飆出12次三振，完成連續7場雙位數三振的日職新紀錄，則本已經連續3年球季奪下洋聯三振王，有其他球團記錄員分析，則本的速球不僅越來越快，質量上面也有所提升。

根據昨日則本昂大面對巨人，一直到8局用了120球以上，球速絲毫沒有減慢，更飆出全場最快的156公里，其中球的每分鐘迴轉數達到2500轉，實在是相當驚人。

雖然目前沒有確切根據，球的迴轉數能夠評斷投手的好壞，不過則本昂大近幾年展現三振功力，去年球季平均速球迴轉數來到2264，就算在大聯盟也是排在前幾名，更是媲美目前效力遊騎兵的日籍投手達比修有，達比修有平均為2311。

有著與達比修有不相上下的速球迴轉數，也讓則本受到大聯盟矚目，不過他也剛與球隊完成3年合約，最快2019年才有機會挑戰大聯盟，不過相信他維持成績，到時也會上演搶人大戰。

(中時電子報)