賓士：積水不深 無車輛受損

民眾拍攝停放賓士車輛淹水的地方，積水已經退去。（陳信翰攝）

北台灣凌晨開始下起暴雨，多處都傳出災情，中華賓士關渡汽車中心上午11點多也開始淹水，有民眾拍下數十輛賓士車泡在水中的畫面。中華賓士強調，民眾由上往下俯拍，看起來好像車子完全泡水，但其實積水不深，沒有車輛受損，稍早已動員所有人力迅速將5、60台車輛移往高處。

(中時)