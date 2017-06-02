新北停班停課惹民怨 朱立倫：以此次經驗再檢討

新北市長朱立倫2日下午主持新北市災害應變中心第二次工作會報。（池雅蓉攝）

新北市今日多處因強降雨傳出災情，但各區停課、停班時間不同，讓不少民眾抱怨。新北市長朱立倫今下午表示，對造成民眾困擾感到抱歉，但他也強調，豪大雨造成災情不同於颱風，不僅難預測，各地降雨狀況也不同，故授權讓各校、各公所宣布停班、課，也盼各公所能用這次經驗，讓民眾更能配合。

新北市災害應變中心下午3時進行第二次工作會報。朱立倫說，本次強降雨在石門區，最高時雨量達到每小時114毫米，幾乎已要逼近莫拉克颱風造成阿里山地區的每小時128毫米的時雨量，對道路與排洪系統都是嚴峻考驗。

目前台2線仍有8處封閉，另汐止、淡水、金山、萬里及三芝等處，也有零星落石坍方導致道路中斷，金山的磺溪橋則已斷橋。

另，目前北海岸有1萬4000戶因原水濁度過高停水，預計在傍晚6點前全面恢復；另一度有1200戶停電，也在下午4時左右全面恢復。還有50所學校停課，明日是否上課，要各校恢復情況而定。

朱立倫表示，豪大雨停班、停課是根據天然災害停止上班上課原則，由各區公所、各校第一線宣布、應變，不同於颱風有警報可預測，豪大雨瞬間降下各區情況都不同，但應該從中記取教訓，要檢討如何更以民眾為本。

(中時)