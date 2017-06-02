新聞深喉嚨》炸彈雨襲北海岸 又有新成語：「國昌佬濕」

新聞深喉嚨》

2日凌晨起，北台灣暴雨成災，在北海岸地區的淡水，三芝，金山，萬里，石門等地造成淹水路斷等災情，而到了上午，包括基隆市，台北市，桃園市也陸續受災，更傳出大雨導致電塔倒塌，核一廠二號機因此跳脫供電。新北市與台北市分別成立了災防中心，新北市長朱立倫取消原定行程赴北海岸勘災還一度受困。倒是北海岸在地的立法委員黃國昌，選區已經泡在水裡，大雨還在灌，他人卻還待在立法院照常開記者會，終於趕回選區勘災，趕緊請助理拍照上傳臉書，卻又被「抓包」故意不撐傘，根本作秀！

去年的6月2日，同樣是暴雨導致桃園機場大淹水癱瘓兩天，沒想到今年的6月2日，北台灣又被暴雨侵襲成災，而且在接近中午時，桃園機場再度傳出淹水，2016年淹水推給「馬朝遺毒」，桃機公司改朝換代，事隔一年竟然再淹，難道又要卸責？而過去幾日，蘇花斷路，花蓮縣長傅崑萁疾呼要續建蘇花改，結果蔡總統1日晚間以臉書回應，說會努力推動花東鐵路雙軌，又大讚藍色公路疏運好棒棒，結果2日就被老天「秒打臉」，暴雨一下，鐵路中斷，渡輪也沒開，然後呢？

2日震驚全球的消息是，美國總統川普最終還是決定退出「巴黎氣候協定」！「巴黎氣候協定」，是由《聯合國氣候變化框架公約》（UNFCCC）締約國於2015年12月在巴黎舉行的氣候峰會敲定，取代2020年到期的《京都議定書》，共同承諾透過減碳的措施，致力將地球氣溫上升幅度控制在攝氏2度內，並進一步朝升溫幅度不超過攝氏1.5度的目標邁進。而川普退出的決定，主要是為了呼應他的競選承諾「讓美國再度偉大」，要復興美國的石化，煤炭，製造業等，但卻也激起了國內強烈的反彈聲浪，這筆帳，到底怎麼划算？

退出「巴黎氣候協定」，是繼退出TPP之後，美國再度毀棄自己對世界的承諾，也放棄擔任全球化領頭羊的責任。對此，法國總統馬克洪特地在演說中以英語回應，要「讓地球再度偉大」，等於直接「吐槽」川普，而德國總理梅克爾更在前幾日就已經直指，美國不再是歐洲的可靠盟友。但更值得關注的是，當初美國退出TPP，中國大陸隨即表態願意承擔推動全球化，如今中國大陸再度表態，願意擔負在美國退出之後，維繫「巴黎氣候協定」的責任，這又該怎麼看待？而如今全球都在擔心，美國退出，會否引起連鎖效應，一些大量碳排放的開發中大國，例如印度，墨西哥等，原本願意接受經濟補助來減碳，未來少了美國「金主」，該怎麼辦？

菲律賓南穆斯林自治區大城馬拉韋市動亂持續，菲律賓軍方發言人巴迪亞（Restituto Padilla）29日在馬拉坎南宮指出，前線情報顯示，恐怖分子在動亂區域攔截平民，然後命令他們以伊斯蘭儀式祈禱，無法頌唸禱文者即被殺害。同時間，還傳出IS打算擴大戰線，在菲律賓各大旅遊勝地綁架外國觀光客，而對此，歐美，與台灣外交部都已經發出旅遊警示！結果就在2日凌晨，馬尼拉的雲頂世界度假村遭蒙面槍手持M4突擊步槍攻擊。IS已出面承認犯案。但菲國官方卻又堅稱，這只是一起搶劫，而嫌犯也已自焚結束了性命。但無論如何，這可能是台灣人第一次意識到，原來，IS離我們這麼近？

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(中時電子報)