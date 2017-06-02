3天降雨量 將達全台年雨量三分之一

中央災害應變中心下午3時許舉行第一次工作會報，由行政院長林全、經濟部長李世光主持。（葉書宏攝）

受梅雨鋒面及西南氣流影響，北台灣地區今（2日）上午陸續傳出災情，中央災害應變中心下午3時許舉行第一次工作會報，由行政院長林全、經濟部長李世光主持，李世光直言，「這3天降雨量將達到全台一年三分之一的降雨量，不可輕忽！」

行政院長林全聽取簡報後特別關心核一廠電塔倒塌，台電表示，安全無虞，後續修復期程需評估。

林全表示，北部地區積水嚴重，要特別小心「水」的災害，傷害不低於風災，封面來襲比預估早，正逐漸往中南部移動，撤離工作一定要在白天完成；另外，災情一定要透明化、及時傳達，今、明、後天是關鍵期。

經濟部長李世光表示，核一廠有3個主要輸電塔，位於邊坡上的1個輸電塔突然倒塌，2號機緊急停機，目前電力備轉容量率尚有6％，經原能會鑑定過，核電廠安全無虞。

消防署指出，全台目前全台1人死亡、2人失蹤、3人受傷。氣象局表示，基隆市、新北市、高雄市、屏東縣為超大豪雨地區；台北市、台中市、南投縣、嘉義縣、花蓮縣為大豪雨地區。

經濟部表示，台灣自來水公司因濁度飆高致停水戶數1萬4000戶，預計今下午6時恢復供水。

(中時)