3天降雨量 將達全台年雨量三分之一
受梅雨鋒面及西南氣流影響，北台灣地區今（2日）上午陸續傳出災情，中央災害應變中心下午3時許舉行第一次工作會報，由行政院長林全、經濟部長李世光主持，李世光直言，「這3天降雨量將達到全台一年三分之一的降雨量，不可輕忽！」
行政院長林全聽取簡報後特別關心核一廠電塔倒塌，台電表示，安全無虞，後續修復期程需評估。
林全表示，北部地區積水嚴重，要特別小心「水」的災害，傷害不低於風災，封面來襲比預估早，正逐漸往中南部移動，撤離工作一定要在白天完成；另外，災情一定要透明化、及時傳達，今、明、後天是關鍵期。
經濟部長李世光表示，核一廠有3個主要輸電塔，位於邊坡上的1個輸電塔突然倒塌，2號機緊急停機，目前電力備轉容量率尚有6％，經原能會鑑定過，核電廠安全無虞。
消防署指出，全台目前全台1人死亡、2人失蹤、3人受傷。氣象局表示，基隆市、新北市、高雄市、屏東縣為超大豪雨地區；台北市、台中市、南投縣、嘉義縣、花蓮縣為大豪雨地區。
經濟部表示，台灣自來水公司因濁度飆高致停水戶數1萬4000戶，預計今下午6時恢復供水。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。