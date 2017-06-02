美退出巴黎協定 總統府：台灣努力不會改變

美國總統川普宣布退出巴黎氣候協定，總統府2日表示，政府與民間組織都認真參與聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）的活動，台灣的努力不會因為美國退出巴黎協定而改變。

總統府發言人黃重諺2日表示，政府注意到川普這項重大決定，也關心這項決定對國際社會與對台灣可能產生的影響。

黃重諺說，有關氣候變遷這項重大國際議題，儘管台灣並不是相關協定、公約的締約國，然而台灣各級政府單位與民間組織都認真參與聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）的活動，也努力推動達成國際社會減碳的共同目標，台灣的努力不會因為美國退出巴黎氣候協定而改變。

他說，作為國際社會一份子，政府在各項國家整體政策上，無論從包括五加二創新產業在內的經濟結構轉型，到推動綠能發展、綠色運輸、水環境建設等基礎建設的更新，都以整體環境治理的效能提升，確保發展與環境的永續為重要原則，善盡台灣的國際責任。

黃重諺表示，對於國際社會氣候變遷等相關政策架構的發展以及影響，政府也會持續而密切的關注，並做最好的準備。

(旺報)