山區零星坍方 台18線77至88k處晚間8點預警性封閉

因大雨不斷，嘉義縣台18線80k處出現零星坍方落石。(高錦如翻攝)

因應氣象局發布大豪雨特報，且山區今單日降雨已達豪雨等級，嘉義縣台18線十字村以上的路段已出現零星坍方落石，阿里山工務段長黃秋揚表示，為考量用路人安全，台18線77至88k(十字村至阿里山)路段，預計今晚8點實施預警性封閉，明日上午7點視天候狀況決定開放。

(中時)