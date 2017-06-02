抵不過暴漲河水 白沙橋吊車遭沖倒

溪水逐漸暴漲，停放在河床上的吊車逐漸失去重心。（張祈翻攝）

吊車逐漸向下傾斜，最後失去重心，倒頭哉插進水中。（張祈翻攝）

最後整台車倒向溪水中。（張祈翻攝）

受到豪大雨影響，花蓮境內最高雨量在合歡山，今累積雨量截至下午四時已達344.5毫米，導致立霧溪水暴漲，停放在河床上的白沙橋工程用吊車，因溪水沖刷土石，整台車逐漸向下傾斜，最後失去重心，先是倒頭栽插進水中，最後整台車倒向溪水中，一旁側錄整段過程的民眾也驚呼連連。

公路總局洛韶工務段長張宇博指出，台8線中橫公路181.1K白沙橋路段施工處，今天下午3時許，疑似因吊車撤離停放高度不夠，溪水暴漲整台車倒進水中，因工人早已於上午撤離工地，所幸車內沒有人員受困，並未造成人員傷亡。

(中時)