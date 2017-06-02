這個警察好棒棒 認出20年前轄區男

陳甲林勤於走動並查訪住戶，一眼認出20多年前的轄區居民。（翻攝照片）

輕微失智的96歲鍾姓老翁，走失在后里區某店家內，被帶回派出所進一步協尋，分駐所副所長陳甲林一見到鍾翁，覺得十分面熟，想起20年前擔任管區時的居民，立馬協助鍾男拼湊片段記憶，終於確認身分後通知家屬領回。

警方表示，鍾男27日在某店內感覺神情無奈，員警接獲民眾報案後，到場了解發現鍾男未攜帶任何證件，僅知道姓氏及自何而來，人臉辨識系統亦無法查出身分，陳甲林一看見鍾男直覺十分眼熟。

陳甲林指出，20多年前在他轄擔任管區，勤於走動並查訪住戶，一眼就認出鍾男，但由於事隔多年，長相差異故無法一言斷定，進一步詢問年齡、生肖及家屬後，協助鍾男拼湊片段記憶，翻閱電話簿及戶役政系統比對，終於確認身分。

(中時)