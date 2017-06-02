金氏認證的「天價」！破億日圓黑鮪魚寫新紀錄
日本東京築地市場是日本最具代表性的景點之一，吸引眾多遊客造訪，就為吃到最道地、新鮮的日本海鮮料理；其中每年首場舉辦的新年黑鮪魚拍賣盛況更是當地焦點，年年喊出天價黑鮪魚。近日，一條競標價值破億日圓的黑鮪魚，更正式獲頒金氏世界紀錄認證。
根據朝日新聞中文網報導，2013年築地市場一條重達222公斤的大間黑鮪魚，以高價1億5,540萬日圓(台幣約4,231萬元)標出，成為當年最具話題的天價黑鮪魚拍賣案；且以如此拍賣價格換算，等於吃1貫黑鮪魚壽司就要花費近5萬日圓(台幣約1.3萬元)。
黑鮪魚競標喊出天價，還因此獲得金氏認證，獲獎店家亦是連續6年以高價得標築地市場新年黑鮪魚拍賣買家，近日金氏世界紀錄認證人員也正式頒授「競拍最高金額結標的鮪魚」證書。
(中時電子報)
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