金氏認證的「天價」！破億日圓黑鮪魚寫新紀錄

知名的築地市場中，最具特色的莫過於「黑鮪魚拍賣」。透過公開喊價販售剛上岸的黑鮪魚。（達志影像/Shutterstock）

築地市場新年首場黑鮪魚競標，今年由連鎖店壽司三昧經營者木村清（圖中持刀者）以7,420萬日圓的史上第2高價標得黑鮪魚，這已是他連6年於新年競標中標下最高價。圖／美聯社

日本東京築地市場是日本最具代表性的景點之一，吸引眾多遊客造訪，就為吃到最道地、新鮮的日本海鮮料理；其中每年首場舉辦的新年黑鮪魚拍賣盛況更是當地焦點，年年喊出天價黑鮪魚。近日，一條競標價值破億日圓的黑鮪魚，更正式獲頒金氏世界紀錄認證。

根據朝日新聞中文網報導，2013年築地市場一條重達222公斤的大間黑鮪魚，以高價1億5,540萬日圓(台幣約4,231萬元)標出，成為當年最具話題的天價黑鮪魚拍賣案；且以如此拍賣價格換算，等於吃1貫黑鮪魚壽司就要花費近5萬日圓(台幣約1.3萬元)。

黑鮪魚競標喊出天價，還因此獲得金氏認證，獲獎店家亦是連續6年以高價得標築地市場新年黑鮪魚拍賣買家，近日金氏世界紀錄認證人員也正式頒授「競拍最高金額結標的鮪魚」證書。

(中時電子報)