美韓國安高層會談 解決北韓核問題施壓、對話並用
南韓青瓦台國家安保室長鄭義溶1日在白宮與美國國安顧問麥克馬斯特會晤，雙方原則上對施壓與對話並用解決朝核問題達成共識，也具體討論了文在寅訪美時間及韓美首腦會談議題。
韓聯社2日稱，文在寅就任總統後表現出與朝鮮對話的意願，而川普的對朝政策或側重於施加最大壓力，坊間一度擔心韓美政策衝突傳出不一致。
據悉，韓美國安首長當天重點商議如何在一致對朝制裁施壓的同時，謀求面向無核化的對話渠道，以便盡早理出解決朝核問題的頭緒。
報導稱，韓美雙方還就在眾所周知的範圍內微調首腦會談時間達成協議，文在寅和川普有望於本月下旬會談。議題將包括強化韓美同盟、朝核解決方案、貿易問題、全球事務合作等。美國可能以國事訪問規格接待文在寅，以示禮遇與重視。
鄭義溶還詳細說明韓軍瞞報「薩德」攔截彈發射車入境的始末，美方則感謝韓方給予說明。麥克馬斯特還對韓方協助處理敘利亞和阿富汗問題致謝。
(旺報)
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