新中橫警戒監控　南投縣府籲防農損

玉山周邊下大雨，南投縣信義鄉新中橫公路旁的頭坑溪，流下滾滾黃泥水。(沈揮勝攝)

日月潭地區雨勢也不小，縣府籲農民留意防災。(沈揮勝攝)

農民冒雨補強溫網室設施。（沈揮勝攝）

信義工務段派員駐守新中橫各重點路段警戒監控，並勸導民眾豪雨中盡可能不要上山。（沈揮勝攝）

玉山周邊風大雨大，截至傍晚4點半，新高口今日累積雨量已達237.5毫米！公路總局信義工務段著眼於道路安全，調派保全前往台21線新中橫、台16線臨29號道路各大重點路段駐守警戒；另針對欲前往塔塔加、回頭彎之人車勸導回頭；該路段傍晚5點30分將執行例行性封閉，明天清晨再視路況，評估是否開放。

而南投縣政府則在下午宣布仁愛鄉停止上班、停止上課，並提醒民眾嚴防豪大雨及落石山崩注意安全，並籲請農友作好農作物災害防範措施，讓受害損失降至最低。

縣府指出，國內1期作水稻陸續進入收穫期，請農民注意氣象資訊，已成熟之稻田及早利用放晴時收割，尚未達收穫期者，應在豪雨過後盡快排乾田間積水並加強病蟲害防治。葡萄、芒果、荔枝等果品建議農友加強清園並注意各種病蟲害密度，避免錯過防治時機。

另柑桔類作物應加強果園排水及植株、枝幹架設支柱等措施；蔬菜部分，正值收穫期之蔬菜應儘速採收，以減少損失；生育期中之瓜果類蔬菜應即時培土、加強枝條固定或用塑膠網、不織布等覆著資材保護，以防植株受風搖動及倒伏。

(中時)