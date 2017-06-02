新中橫警戒監控 南投縣府籲防農損
玉山周邊風大雨大，截至傍晚4點半，新高口今日累積雨量已達237.5毫米！公路總局信義工務段著眼於道路安全，調派保全前往台21線新中橫、台16線臨29號道路各大重點路段駐守警戒；另針對欲前往塔塔加、回頭彎之人車勸導回頭；該路段傍晚5點30分將執行例行性封閉，明天清晨再視路況，評估是否開放。
而南投縣政府則在下午宣布仁愛鄉停止上班、停止上課，並提醒民眾嚴防豪大雨及落石山崩注意安全，並籲請農友作好農作物災害防範措施，讓受害損失降至最低。
縣府指出，國內1期作水稻陸續進入收穫期，請農民注意氣象資訊，已成熟之稻田及早利用放晴時收割，尚未達收穫期者，應在豪雨過後盡快排乾田間積水並加強病蟲害防治。葡萄、芒果、荔枝等果品建議農友加強清園並注意各種病蟲害密度，避免錯過防治時機。
另柑桔類作物應加強果園排水及植株、枝幹架設支柱等措施；蔬菜部分，正值收穫期之蔬菜應儘速採收，以減少損失；生育期中之瓜果類蔬菜應即時培土、加強枝條固定或用塑膠網、不織布等覆著資材保護，以防植株受風搖動及倒伏。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。