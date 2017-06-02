屏東7戶政主任調任 盼提升服務

屏東7戶政主任調任。(林和生翻攝)

屏東縣轄7戶政事務所主任於2日上午辦理聯合調任交接，由縣長潘孟安主持就職典禮，民政處長鄭文華宣讀佈達令，包括屏東、東港、里港、萬丹、枋寮、內埔及潮州7位戶政事務所主任共同宣誓就職，期以各自專業經歷，發揮創新帶領團隊，提供民眾更優質的服務品質。

縣府民政處指出，戶政事務與民眾接觸極為密切，服務品質良窳影響政府形象甚鉅，因此戶政事務所主任的責任重大，縣府考量適才適用及各所業務需求，辦理7位事務所主任輪調及升遷，發揮各自專業精進服務素質。

7戶政事務所主任調動情形如下：潮州戶政事務所主任陳文漢調任屏東市戶政事務所主任，萬丹戶政事務所主任黃素珍調任潮州戶政事務所主任，里港戶政事務所主任陳政權調任萬丹戶政事務所主任，枋寮戶政事務所主任許開榮調任里港戶政事務所主任，東港戶政事務所主任陳永信調任內埔戶政事務所主任，內埔戶政事務所主任吳東信調任東港戶政事務所主任，民政處戶政科科長張綉惠調任枋寮戶政事務所主任。

(中時)