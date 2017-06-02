向陽下豪雨，南橫山區18時預警性封閉

南橫158公里今天出現土石流災情，關山工務段加派人力清運搶通。（關山工務段提供）

受到滯留鋒面影響，台東南橫向陽森林遊樂區2日降下超過230毫米的豪雨，公路總局關山工務段將從晚間6時起，封閉南橫公路台20線利稻到向陽之間，明天上午將視雨勢、道路及清運狀況再開放通行。

關山工務段指出，今天中午過後向陽的雨勢十分猛烈，森林遊樂區下方約158公里處出現土石流，造成交通中斷，工務段加派人力清運後已經搶通，並將山區除了保全人員、派出所及林務局人員等必要留守人力外，包括登山客等全部撤離下山。

(中時)